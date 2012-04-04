Українська економіка уникне кризи, але треба відновити співпрацю з МВФ – Стросс-Кан

Українській економіці вдасться уникнути кризових явищ найближчим часом, проте Україні необхідно відновити співпрацю з МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Києві на зустрічі зі студентами, організованій Фондом Віктора Пінчука, колишній глава МВФ Домінік Стросс-Кан.

«Найближчими місяцями не існує загрози (для української економіки – УНІАН), проте необхідно повернутися на шлях, який ви обрали раніше», - відзначив він.

За його словами, Україною було дуже багато зроблено на шляху своєї співпраці з МВФ, проте, «іноді рух здійснюється в протилежному напрямі».

Д.Стросс-Кан висловив розуміння того, що сьогодні українському уряду напередодні виборів необхідно розв’язувати низку соціальних проблем, зокрема цін на енергоносії, проте, за його словами, співпраця з МВФ має залишатися пріоритетною для України.

Д.Стросс-Кан також закликав до проведення в Україні економічних реформ.

«Період виборів - не кращий період для проведення реформ, але це необхідне зробити у будь-якому разі», - відзначив він. Колишній глава МВФ також відзначив, що українці мають відновити довіру до своєї країни.

Д.Стросс-Кан також відзначив, що одним із значущих плюсів України є її географічне розташування, зокрема, по її території проходить ряд шляхів з транспортування енергоносіїв.

Д.Стросс-Кан також відзначив, що Україна в своєму розвитку має орієнтуватися на країни Євросоюзу, прагнути працювати відповідно до загальноприйнятих у світі правил, «ставати на певні рейки».