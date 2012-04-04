Мінфін виплатив 1,020 млрд грн за ОВДП

Міністерство фінансів України 4 квітня своєчасно і в повному обсязі здійснило виплату 1,020 млрд грн з погашення і обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, на 4 квітня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), становив 171,4 млрд грн, зокрема, у власності НБУ — 86,66 млрд грн, банків — 66,059 млрд грн, нерезидентів — 3,963 млрд грн.