Поліпшення ситуації у світовій економіці оманливе, заявив Стросс-Кан

Поліпшення ситуації, що спостерігається останнім часом у світовій економіці, оманливе.

Про це заявив сьогодні, 4 квітня, в Києві під час зустрічі зі студентами, організованої Фондом Віктора Пінчука, колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан.

За його словами, сьогодні продовжує існувати низка чинників, які можуть негативно позначитися на подальшому економічному розвитку. Зокрема, за його словами, йдеться про трансграничний рух капіталів, які можуть привести до виникнення нових "бульбашок" в економіці. За словами Д.Стросс-Кана, також залишаються невирішеними питання щодо ліквідності, а також проблеми у банківській сфері.

Він також відзначив, що виділення урядами США і Євросоюзу значних коштів на покриття збитків, допоможе тільки "виграти час", однак не розв'язати принципово дану проблему. За його словами, ситуацію може виправити тільки проведення широкомасштабних реформ. "Я не вірю в ідею великої базуки у вигляді великих грошей, які б розв'язали всі наші проблеми", - відзначив він.

На думку екс-глави МВФ, поліпшити ситуацію допоможе, зокрема, реформа у фіскальній сфері, в першу чергу, на його думку, це стосується країн Євросоюзу. Він також відзначив, що, незважаючи на глобалізацію фінансового світу, у світі продовжують діяти системи національного нагляду, що ускладнює розв’язання глобальних світових проблем у цілому.