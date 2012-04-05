МВФ виділив Португалії черговий транш на 5,17 млрд євро

Міжнародний валютний фонд в середу, 4 квітня, прийняв рішення про виділення Португалії чергового траншу фінансової допомоги на 5,17 мільярда євро.

Напередодні про готовність Євросоюзу надати Португалії четвертий транш фінансової підтримки в розмірі 9,7 мільярда євро заявив заступник глави місії "Трійки" (Єврокомісія, Європейський центробанк і МВФ) у країні Петер Вайс. Таким чином, загальний обсяг траншу фінпідтримки складе близько 14,9 мільярда євро.

Португалія на початку квітня 2011 року звернулася за фіндопомогою до міжнародних кредиторів на тлі проблем банківського сектора і збільшення прибутковості за держоблігаціями. В результаті був схвалений пакет фіндопомоги країні загальним обсягом 78 мільярдів євро, з якого на ЄС припадає 52 мільярда євро, на МВФ - 26 мільярдів євро. Кредити розраховані на термін до 2014 року.

Португалія в обмін на зовнішні кредити проводить економічні реформи, скорочує дефіцит бюджету, передає ПРАЙМ.