Міжнародні валютні резерви НБУ збільшилися до 31,129 млрд дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 0,3% або на 79 млн. доларів – до 31,129 млрд доларів (у еквіваленті).

Про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвост у коментарі, обнародуваному на сайті регулятора.

«Зростання резервів переважно відбулося завдяки надходженням коштів на рахунки уряду і купівлі валюти Національним банком на міжбанківському ринку», - сказав О.Дубихвост.

Він запевнив, що минулого місяця НБУ не продавав валюту «Нафтогазу» для здійснення платежів за імпортований газ, а остання валютна інтервенція для підтримки курсу гривні регулятором була здійснена 17 січня 2012 року.

«Все це свідчить про збалансованість попиту і пропозиції на валютному ринку України», - наголосив банкір.

За даними НБУ, за січень-березень міжнародні резерви скоротилися на 2%, або на 665 млн. дол.