Мярковський: Дефіцит держбюджету на 2013 рік не повинен перевищити 1% ВВП
14:46, 05 квітня 2012Фінанси
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Дефіцит державного бюджету на 2013 рік, згідно з Бюджетною резолюцією, схваленої сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, не має перевищити 1% ВВП.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ.
«Маяки з бюджету: дефіцит не більш як 1%, рівень перерозподілу доходів через ВВП не більший, ніж поточного року – 28%, обсяг гарантій не більш як 1% ВВП», - сказав він.
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