Мярковський: Дефіцит держбюджету на 2013 рік не повинен перевищити 1% ВВП

Дефіцит державного бюджету на 2013 рік, згідно з Бюджетною резолюцією, схваленої сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, не має перевищити 1% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ.

«Маяки з бюджету: дефіцит не більш як 1%, рівень перерозподілу доходів через ВВП не більший, ніж поточного року – 28%, обсяг гарантій не більш як 1% ВВП», - сказав він.