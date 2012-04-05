До реєстру корупціонерів вже внесено майже 1,5 тис. осіб

На початок квітня 2012 року до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, було внесено майже 1,5 тис. судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні дії і чия вина була доведена у судовому порядку.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Міністр також повідомив, що за два місяці функціонування Реєстру до Міністерства юстиції надійшло 9219 запитів на проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендували на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

За результатами розгляду таких запитів Міністерством юстиції було надано інформаційні довідки про наявність у Реєстрі відомостей щодо 42 із тих осіб, які перевірялися.

Міністр нагадав, що Реєстр почав діяти з 1 лютого 2012 року. До Реєстру вносяться судові рішення, стосовно осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та були ухвалені після 1 липня 2011 року, тобто, з моменту набуття чинності закону «Про засади запобігання та протидії корупції».

Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також для забезпечення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, відомості Реєстру використовуються для аналізу, з метою визначення сфер державної політики та посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільшими корупційними ризиками.

Реєстраторами Реєстру є Міністерство юстиції та його територіальні органи, які вносять до Реєстру або вилучають відомості про особу, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення

Витяги з Реєстру видаються на підставі письмового запиту державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.

Крім того, будь-яка фізична особа може звернутися за отриманням відомостей про себе з Реєстру щодо притягнення її до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та отримати інформаційну довідку з Реєстру про наявність або відсутність таких відомостей в Реєстрі.

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