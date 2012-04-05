Максюта призначений першим заступником Порошенка
15:26, 05 квітня 2012Фінанси
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Президент України Віктор Янукович призначив Анатолія Максюту першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим, В.Янукович звільнив А.Максюту з посади Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України.
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