Максюта призначений першим заступником Порошенка

15:26, 05 квітня 2012
Фінанси
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Президент України Віктор Янукович призначив Анатолія Максюту першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим, В.Янукович звільнив А.Максюту з посади Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України.

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