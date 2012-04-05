Столичні податківці збільшили відрахування до держбюджету на 34%

Столичні податківці у січні-березні 2012 року направили до державного бюджету 5,697 млрд грн, що на 34% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. До бюджету додатково надійшло 1,449 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової службИ України (ДПСУ) в м. Київ.

«До бюджету м. Києва в січні-березні поточного року столичні платники податків сплатили 1,696 млрд грн, що майже на 130 млн грн, або на 8%, більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», - зазначила голова ДПСУ в м. Київ Ірина Носачова.

До зведеного бюджету у першому кварталі столичні податківці перерахували 7,393 млрд грн.