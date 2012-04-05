Сукупний дохід депутата Третьякова за 2011 рік склав 27,6 млн грн. - декларація

Сукупний дохід народного депутата України Олександра Третьякова за 2011 рік склав 27 млн 630 тис. 952 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

Як йдеться в повідомленні, згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, «загальна сума сукупного доходу О.Третьякова склала 27 млн 630 тис. 952 грн., в тому числі заробітна плата – 171 тис. 621 грн., проценти по банківських депозитах – 2 млн 387 тис. 239 грн, дохід від відчуження майна – 25 млн. 072 тис. 092 грн.».

Загальна сума сукупного доходу дружини народного депутата Алли Третьякової, вказано в декларації, становить 1 млн 911 тис. 175 грн, в тому числі заробітна плата – 36 тис. грн, проценти по банківських депозитах – 1 млн 872 тис. 675 грн., матеріальна допомога - 2500 грн.

О.Третьякову належать земельні ділянки загальною площею 18797 кв. м.

Дружині О.Третьякова належить земельна ділянка площею 7500 кв. м, житловий будинок площею 586,10 кв. м.

О.Третьякову належать автомобіль Maserati Cambiocorsa (об’єм двигуна 4244 куб. см) 2006 року випуску та прогулянковий човен Monterey 218 LC (потужність двигуна 199 кВт.) 2006 року випуску.

Дружині О.Третьякова належать автомобіль Porsche 997 (об’єм двигуна 3824 куб. см) 2007 року випуску та автомобіль Porsche Сayenne (об’єм двигуна 4806 куб. см) 2009 року випуску.

Сума коштів на рахунках в банках в О.Третьякова складає 45 млн 141 тис. 782 грн., йому також належать цінні папери номінальною вартістю 1,75 грн.

Сума коштів на рахунках в банках дружини О.Третьякова складає 24 млн 798 тис. 820 грн, їй належать корпоративні права на суму 11 тис. 840 грн., в тому числі за кордоном на суму 11 тис. 840 грн.

О.Третьяков у 2011 році здійснив такі витрати: 7 млн 838 тис. 929 грн. було витрачено на погашення кредиту та процентів за кредитом, на 648 тис. грн здійснено інших витрат.

Дружина О.Третьякова в 2011 році витратила 788 тис. 600 грн. на утримання майна, 44 тис. 376 грн. витратила на добровільне страхування.