Міжбанк: закриття торгів - 8,0310/8,0340 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0320/8,0370 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0310/8,0335 грн/дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0310/8,0340 грн/дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2729/0,2733 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися — 0,2723/0,2727 грн/рубль. На час закриття ціни досягли мінімуму — 0,2713/0,2717 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 29,5895 рублів за долар (+0,1520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3148/1,3150 дол./євро, а на 15:00 впали до 1,3076/1,3078 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5620/10,5705 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз —10,5290/10,5365 грн/євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4930/10,5010.