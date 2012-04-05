Розмір Фонду гарантування вкладів у березні збільшився до 5,312 млрд грн

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в березні 2012 року зріс на 1,1% - до 5,312 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду станом на 1 березня становить 171 банк, кількість тимчасових учасників – 3 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

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