У Дніпродзержинську платників податків заманювали 150-кілограмовим тортом

Сьогодні на центральній площі Дніпродзержинська (Дніпропетровська область) об'єднана податкова інспекція міста заманювала платників податків 150-кілограмовим тортом, візерунок на якому повторював стандартний бланк декларації про доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, бісквітний торт розміром 2,7 на 1,7 метра був виготовлений спеціально для сьогоднішньої акції, що зібрала на площі близько 200 осіб, аби нагадати платникам податків про необхідність декларування своїх доходів.

«Таким незвичайним чином ми маємо намір переконати жителів Дніпродзержинська, що солодке почуття виконаного громадянського обов'язку - важлива причина для відвідування податкової інспекції», - заявив на початку акції начальник об'єднаної податкової інспекції Дніпродзержинська Олександр Семченко.

Він також закликав присутніх - знайти вільний час на вивчення кількох статей закону і подати до органів ДПС декларації про доходи за минулий рік.

О.Семченко разом із міським головою Дніпродзержинська Станіславом Сафроновим розрізали торт.

«Я гарантую відсутність бюрократичних перешкод у процедурі декларування доходів», - зазначив в інтерв'ю журналістам О.Семченко. Він також повідомив, що станом на 1 квітня, декларації про доходи за минулий рік на загальну суму понад 39 млн грн подали 1,3 тисяч жителів Дніпродзержинська.

Декларантів вдвічі більше, ніж минулого року.

О.Семченко зазначив, що в березні 2012 р. Дніпродзержинськ поставив своєрідний рекорд зі збору податку на доходи фізичних осіб - 34 млн грн. За перший квартал поточного року цей показник перевищив 96 млн грн - на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами начальника ОДПІ Дніпродзержинська, це свідчить не тільки про зростання зарплати в місті, а й про збільшення кількості працюючих та легалізації робочих місць.

О.Семченко підкреслив, що за січень-березень 2012 ОДПІ міста зібрала більше 200 млн грн податків - на 40% більше, ніж за такий же період минулого року.

Довідка УНІАН. У Дніпродзержинську проживає близько 250 тисяч жителів, зареєстровано 67 тисяч платників податку з доходів фізичних осіб, 20 тисяч приватних підприємців та 5 тис .фізичних осіб.