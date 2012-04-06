Євро впав до тритижневого мінімуму на тлі ситуації в ЄС

На світових торгах у четвер, 5 квітня, євро подешевшав до долара до 3-тижневого мінімуму на тлі негативної ситуації в ЄС.

Так, курс євро до долара за підсумками торгів впав до 1,3066 долара за євро проти 1,3142 долара за євро напередодні. До японської валюти долар опустився до 82,3640 ієни за долар проти 82,46 ієни за долар у середу. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зріс на 0,4% до 80,05 пункту.

У четвер відбувся аукціон Мінфіну Франції, в ході якого були розміщені держоблігації на 8,44 мільярда євро. При цьому прибутковість десятирічних паперів за підсумками аукціону зросла до 2,98% з 2,91%, що з негативом було сприйнято учасниками ринку. Крім того, в четвер продовжила зростати прибутковість десятирічних боргових паперів Іспанії - показник досяг 5,08%, передає Bloomberg.