Мoody's планує привести рейтинги банків у відповідність з рейтингами їхніх країн

Міжнародне рейтингове агентство Moody's оголосило про початок планового перегляду рейтингів банків у всьому світі для приведення їх у відповідність з рейтингами країн, у яких вони працюють.

Як сказано у повідомленні агентства, таке рішення пов'язане зі зміною методики визначення рейтингів фінансових інститутів у всьому світі і зв'язку між кредитоспроможністю держав і фінансових установ.

Moody's повідомляє, що відповідні нові підходи до оцінки того, як може впливати суверенна кредитна якість на інші рейтинги, були оприлюднені 13 лютого. Згідно з новими правилами, агентство планує позиціонувати самостійні кредитні оцінки більшості банків на рівні, який не перевищує суверенний рейтинг країни.

Як наголошується у повідомленні агентства, зокрема, Moody's планує провести перегляд рейтингів 14 фінансових інститутів у Йорданії, Лівані, Пакистані і Україні, рейтинги яких вищі, ніж рейтинги країн.

В Україні вищі за суверенний рейтинги найбільших банків, зокрема "ОТП Банку", "Райффайзен Банку Аваль", "ПриватБанку" і "Укрексімбанку". Можливий перегляд рейтингів цих банків, повідомляє Moody's, буде проведено протягом найближчих трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Moody's помістило на перегляд з можливістю пониження рейтинги чотирьох українських банків.

У середині грудня 2011 року Moody's погіршило прогноз за суверенним рейтингом України до "негативного" зі "стабільного" через збільшені бюджетні та зовнішні ризики на тлі невизначеності щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні внаслідок проблем у світовій економіці загалом і збільшення політичних ризиків, пов'язаних з парламентськими виборами у жовтні 2012 року.

У січні 2012 р. агентство опублікувало щорічний кредитний огляд, з якого випливало, що у разі несприятливих політичних або економічних подій в Україні Moody's не виключає пониження довгострокового суверенного кредитного рейтингу України, який зараз знаходиться на рівні "B2".

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