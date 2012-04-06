МВФ не чекає повторення у Білорусі торішньої кризи, але сумнівається у темпах зростання економіки

Мінськ. Міжнародний валютний фонд не чекає повторення у Білорусі торішньої фінансової кризи, але не виключає, що заплановане урядом країни зростання економіки в 2012 році на 5,0-5,5% не буде досягнуте. Про це повідомила в інтерв'ю УНІАН постійний представник МВФ у Білорусі Наталія Колядіна.

«Я не думаю, що Білорусь чекає повторення торішньої кризи. Але не виключаю, що якщо грошово-кредитна політика буде ослаблена, то інфляція може скластися вище за запланованийо урядом рівень на 2012 рік (19-22%)», - сказала представник МВФ, яка покидає у найближчий день Мінськ у зв'язку з закінченням своєї місії.

Торішня фінансова криза, однією з причин якої було передвиборне підвищення зарплат у кінці 2010 року, призвела до девальвації білоруського рубля на 65% і інфляції понад 100%.

Складаючи економічний прогноз на 2012 рік, уряд Білорусі після критики з боку Президента Олександра Лукашенка відмовився від первинних планів зростання економіки на рівні 1,0-1,5% і оголосив, що чекає збільшення ВВП до 5,5%. У 2011 році економічне зростання сповільнилося до 5,3% з 7,7% у 2010 році.

«Що стосується показників, то ми не бачимо джерел, які дозволили б забезпечити зростання ВВП Білорусі в 2012 році на запланованому рівні, – 5-5,5%», - сказала Колядіна.

Мінськ хотів би одержати від МВФ кредит у розмірі 5 млрд доларів. У 2009-2010 роках фонд надав Білорусі кредити на суму понад 3,5 млрд доларів. У кінці 2011 року близько 5 млрд доларів виділила Білорусі Росія.

Представники Фонду раніше не раз виявляли скептицизм стосовно надання нових кредитів Білорусі в умовах, коли влада країни не поспішає проводити рекомендовані структурні реформи.

Ця ситуація призвела до того, що в поточному місяці МВФ відкликає свого постійного представника з Білорусі і вже повідомив, що наразі не планує направляти нового.

«На даний момент у нас не ведуться переговори щодо програми співпраці. Макроекономічна політика в Білорусі покращилася, і Фонд розраховує, що процес продовжиться. Водночас у нас немає цілковитої впевненості, що ті люди, які ухвалюють рішення тут, повністю підтримують таку економічну політику. Фонд повинен бути впевнений, що влада послідовно реалізовуватиме почате, це забезпечить підгрунтя для майбутньої програми», - сказала Колядіна.

Представник МВФ вважає, що її можливий наступник може бути направлений до Білорусі після визначення владою стратегії щодо співпраці з Фондом.

«Оскільки з Білоруссю немає програми співпраці, то й представника Фонду не буде. Водночас, якщо з'являться перспективи, то представника буде призначено доволі швидко», - сказала Колядіна.