Євросоюз може виділити Польщі 80 млрд євро в 2014-2020 роках

Варшава. Європейський Союз може виділити Польщі в наступному семирічному бюджеті 2014-2020 років 80 мільярдів євро, що на 13 мільярдів євро більше, ніж у поточному.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства регіонального розвитку Польщі з посиланням на слова керівника відомства Ельжбету Беньковську.

Згідно з повідомленням, міністр під час зустрічі з представниками польських працедавців у четвер повідомила, що наступний семирічний бюджет Євросоюзу швидше за все стане останнім таким великим для Польщі.

«Це випливає з факту, що вочевидь у 2020 році ще 5-6 польських воєводств (з 16 воєводств, аналог областей) перевищить рівень 75% середнього рівня ВВП на мешканця в ЄС», - пояснила прес-служба.

Міністр відзначила, що у наступному бюджеті Євросоюз планує більше допомоги направляти на розвиток залізничного, ніж автомобільного транспорту, зауваживши, що традиційно будуть підтримуватися інноваційні проекти.

Е.Беньковська дуже позитивно оцінила можливий розмір допомоги ЄС Польщі, зауваживши, що остаточний її розмір буде відомий після затвердження бюджету.

«В умовах економічної кризи варто було б сприйняти такий результат, як великий успіх. Варто пам’ятати, що нас сприймають як процвітаючу країну, яку ставлять у приклад в справах ефективного використання фондів європейської допомоги», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського міністерства фінансів, Польща з моменту приєднання до Євросоюзу у травні 2004 року до лютого 2012 року отримала від ЄС допомоги на суму 39 мільярдів євро («чистими», з відмінусуванням вплат до спільного бюджету).

Довідка УНІАН. Виконавчий орган Євросоюзу, Європейська комісія, улітку минулого року представила проект бюджету на 2014-2020 роки вартістю близько 970 мільярди євро, що на 5% більше поточного.

По майже 40% бюджету або понад 370 мільярдів планується направити на допомогу менш розвинутим державам Євросоюзу та реалізацію спільної сільськогосподарської політики.

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