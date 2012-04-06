Міжбанк: закриття торгів - 8,0280/8,0330 грн/дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0330/8,0380 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0300/8,0335 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0280/8,0330 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Європі святкують Католицький Великдень, у зв'язку з цим торги по євро були можливі лише розрахунками ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2729 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2720/0,2724 грн/рубль. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 29,5 рублів за долар (-0,0895).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3055/1,3075 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і індикативними котируваннями 10,4950/10,5030 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4900/10,4985 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5000/10,5005.