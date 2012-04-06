Інфляція в Україні в березні становила 0,3%

Інфляція в Україні в березні 2012 року, порівняно з лютим 2012 року, становила 0,3%, із початку 2012 року – 0,7%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

«На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування й безалкогольні напої зросли на 0,2%. Найістотніше (на 11,5%) подорожчали яйця. На 0,9-0,3% підвищилися ціни на м'ясо птиці, фрукти, рибу та продукти з риби, яловичину, макаронні вироби. Водночас на 2,2-1,1% подешевшали молоко, цукор, рис і масло. На 0,9-0,2% знизилися ціни на овочі, сири, соняшникову олію, свинину, кисломолочну продукцію», - йдеться в повідомленні.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,8% зумовлено, перш за все, підвищенням цін на тютюнові вироби на 1,2%.

За даними Держстату, ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, що, перш за все, пов'язано з підвищенням плати за водопостачання й каналізацію на 3,6% і 3,2% відповідно.

Зростання цін на транспорт загалом на 1,4% в основному відбулося за рахунок подорожчання палива і мастила на 2,6%. Крім того, на 1,2% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім транспортом.

Разом із цим на 0,7-0,3% знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру і обладнання для обробки інформації, побутову техніку, одяг і взуття.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в січні та лютому ц.р., порівняно з попередніми місяцями, становила по 0,2%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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