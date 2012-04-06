Ціни виробників промпродукції у березні зросли на 1,1%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в березні порівняно з лютим 2012 року склало 1,1%, з груднем 2011 року - 1,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з березнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 6,5%.

«Ціни на продукцію видобувної промисловості в березні підвищилися на 2,5%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалини зростання цін склало 4,6%, зокрема у видобутку, збагаченні і агломерації кам'яного вугілля продукція подорожчала на 5,0%, на підприємствах з видобутку нафти - на 8,3%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,4%», - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,9%. Найбільше зростання цін (на 2,6-0,7%) спостерігалося в хімічному виробництві, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, коксу, продуктів нафтопереробки, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 0,8%, зокрема у виробництві тютюнових виробів - на 8,3%, переробці і консервації овочів і фруктів - на 1,9%, виробництві круп'яних і борошняних виробів і рибних продуктів - на 1,4%, м'ясних продуктів - на 0,9%, напоїв, олії і тваринних жирів - на 0,8%. При цьому відбулося здешевлення продукції у виробництві молочних продуктів і цукру - на 1,6% і 1,5% відповідно.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано підвищення тарифів на 1,1%, при цьому тарифи на електроенергію підвищилися на 1,2%, теплоенергію - на 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції порівняно з попередніми місяцями в січні ц.р. знизилися на 0,8%, у лютому - зросли на 0,8%.

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Інфляція в Україні в березні 2012 року, порівняно з лютим 2012 року, становила 0,3%, із початку 2012 року – 0,7%.

«На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування й безалкогольні напої зросли на 0,2%. Найістотніше (на 11,5%) подорожчали яйця. На 0,9-0,3% підвищилися ціни на м'ясо птиці, фрукти, рибу та продукти з риби, яловичину, макаронні вироби. Водночас на 2,2-1,1% подешевшали молоко, цукор, рис і масло. На 0,9-0,2% знизилися ціни на овочі, сири, соняшникову олію, свинину, кисломолочну продукцію», - йдеться у повідомленні Держстату.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,8% зумовлено, перш за все, підвищенням цін на тютюнові вироби на 1,2%.

За даними Держстату, ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, що, перш за все, пов'язано з підвищенням плати за водопостачання й каналізацію на 3,6% і 3,2% відповідно.

Зростання цін на транспорт загалом на 1,4% в основному відбулося за рахунок подорожчання палива і мастила на 2,6%. Крім того, на 1,2% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім транспортом.

Разом із цим на 0,7-0,3% знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру і обладнання для обробки інформації, побутову техніку, одяг і взуття.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в січні та лютому ц.р., порівняно з попередніми місяцями, становила по 0,2%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.