Зростання ВВП у 2012 році досягне 3,2%, у 2013 – 4,1% – консенсус-прогноз

За результатами консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, зростання реального валового внутрішнього продукту країни в 2012 році становитиме 3,2%, в 2013 р. – 4,1%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, згідно з даними прогнозу, зростання обсягів експорту товарів і послуг у 2013 р., порівняно з 2012 роком, дещо прискориться – з 10,1% до 10,9%, з одночасним уповільненням темпів зростання обсягів імпорту – з 10,5% до 9,9%.

Середнє значення зростання споживчих цін (грудень до грудня) в 2013 р. становитиме 7,2% (варіація значень від 5,9% до 9%), зростання цін промислового виробництва – 9,7% (показник варіює від 6,3% до 15,5%).

Для складання консенсунс-прогнозу свої прогнози надали експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України, «Інституту економіки та прогнозування» НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту еволюційної економіки, Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, Міжнародного центру перспективних досліджень, Компанії CASE Україна, «Райффайзен Банку «Аваль», «БТА Банк», OTP Bank, The Bleyzer Foundation і FOREX CLUB.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Мінекономрозвитку за основними макропоказниками економічного й соціального розвитку України, схваленими в серпні 2011 р., у 2013 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП України становитиме 6,5%, за песимістичним – 4,5%, номінальний ВВП – 1,7347 трлн грн і 1,708 трлн грн відповідно. Інфляція – 6,2% і 5,9% відповідно. Зростання цін виробників промислової продукції в 2013 р. становитиме 7,7% і 5,5% відповідно.

Нацбанк України в 2013 році, в разі стабілізації світової економіки, очікує продовження зниження споживчої інфляції (до рівня близько 6%) і вихід темпів економічного зростання на потенційний рівень 4-5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

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