Іспанія має намір вийти з фінансової кризи "власними силами, не вдаючись до допомоги зі сторони".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив міністр економіки і конкурентоспроможності Іспанії Луїс де Гіндос Хурадо в інтерв'ю німецькій газеті "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг".

Л. де Гіндос Хурадо визнав, що його країна стоїть на порозі нової рецесії, і на неї чекає "дуже важкий рік" з подальшим падінням ВВП, яке становитиме приблизно 1,5%, і збільшенням числа безробітних. Міністр висловив упевненість у тому, що курс жорсткої економії держвитрат, який проводиться урядом Маріано Рахоя, закладе "фундамент для одужання економіки" в 2013 році і виведе Іспанію з кризи.

За словами Л. де Гіндоса Хурадо, попереднє іспанське керівництво "залишило після себе дефіцит бюджету у розмірі 8,5% замість очікуваних 6". "Ми маємо, насамперед, повернути довіру до іспанської економіки, - сказав міністр. - Це означає, що нам слід добитися зниження дефіциту до 5,3% цього року і до 3% - наступного. Ми твердо маємо дотримуватися цій меті".

Л. де Гіндос Хурадо відзначив, що особливу увагу влада надає реформі у держсекторі, перш за все, в системі освіти і охорони здоров'я, раціоналізації витрат автономних областей, а також поліпшенню діяльності ринків, зокрема ринку нерухомості, лібералізації торгівлі.

"Ми зараз знаходимося на доброму шляху у розв’язанні проблем, що стоять перед країною, - зазначив міністр економіки. - Обраний 4 місяці тому уряд має абсолютну більшість у парламенті і мандат для економії і проведення реформ".

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