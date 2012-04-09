Різке падіння долара в Токіо - валюта опускалася до місячного мінімуму

Різке падіння курсу долара сталося у понеділок, 9 квітня, в Токіо. В деякі моменти торгів він опускався до найнижчого рівня за останній місяць.

З ранку за долар давали приблизно 81,4 ієни - на ієну менше, ніж у другій половині дня в п'ятницю.

Падіння курсу американської валюти почалося в кінці минулого тижня в Нью-Йорку після того, як там були опубліковані дані про гіршу, ніж очікувалося, ситуацію на ринку праці в США. Це знову підсилило побоювання з приводу перспектив американської економіки. Інвесторів до продажу доларів підштовхнуло також падіння ставок за довгостроковими кредитами в Сполучених Штатах, передає ІТАР-ТАСС.