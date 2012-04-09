Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0280-8,0330 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0280/8,0330 грн/дол., ціни на російську валюту впали – 0,2706/0,2710 грн/рубль, котирування з євро-гривні на ТОМ’і пішли вниз – 10,4820/10,4905 грн/євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3060/1,3062 дол./євро (п'ятниця – 1,3067/1,3069 дол./євро).

У п'ятницю, 6 квітня, Національний банк України на ринок не виходив.