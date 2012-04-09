До квітня пенсії українцям-"іноземцям" виплачено на 234,3 тис. дол. і 340,36 тис. євро

Пенсійний фонд України в січні-березні 2012 року забезпечив виплати пенсій українцям, які проживають за кордоном у 18 країнах, на суму 234,3 тис. дол. США і 340,36 тис. євро.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ, розміщеному на його офіційному сайті.

Крім того, ПФУ за звітний період виплатив пенсії громадянам інших країн, які проживають в Україні, на суму 306,42 тис. дол. США і 270,7 тис. євро.

Пенсійний фонд Російської Федерації спрямував 15,53 млн. рублів українцям, які працювали в районах Крайньої Півночі та регіонах, прирівняних до районів Крайньої Півночі.