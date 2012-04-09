Білоруська залізниця введе в експлуатацію понад 200 км волоконно-оптичних ліній зв'язку

Мінськ. Білоруська залізниця планує у 2012 році ввести в експлуатацію більш ніж 200 км волоконно-оптичних ліній зв'язку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Білоруської залізниці.

«Для вдосконалення інформаційного забезпечення перевізного процесу відповідні роботи буде виконано на ділянках Осиповичі-Жлобин і Калинковичі-Мікашевичі. Крім того, в поточному році планується розпочати будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку на ділянці Мінськ-Молодечно (81 км), яка є завершальною ланкою у створенні міждержавного інформаційного стику з Литвою, і на ділянці Гомель-Терюха (40 км) - для створення міждержавного стику з Україною», - відзначили у прес-службі залізниці.

Згідно з Державною програмою розвитку залізничного транспорту, всього на різних ділянках Білоруської залізниці до 2015 року планується прокласти 1050 км волоконно-оптичних ліній зв'язку.

«Їх використання є одним із найперспективніших напрямів у галузі інформаційних технологій. Пропускні спроможності оптичних каналів на порядок вищі, ніж у інформаційних ліній на основі мідного кабелю. Крім того, оптоволокно нечутливе до електромагнітних полів, що знімає деякі типові проблеми мідних систем зв'язку. Оптичні мережі здатні передавати сигнал на великі відстані з меншими втратами», - відзначили на Білоруській залізниці.