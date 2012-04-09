Торги доларом на міжбанку закрилися на рівні 8,0230/8,0365 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися значеннями 8,0280/8,0330 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0225/8,0255 грн/дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0230/8,0365 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Європі продовжують святкувати Католицький Великдень, у зв'язку з цим торги щодо євро були можливі лише розрахунками ТОМ. Щодо американської валюти котирування продовжували знижуватися.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2706/0,2710 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2704/0,2708 грн/рубль. На час закриття торгів котирування досягли рівня 0,2703/0,2707 грн/рубль. У Росії курс долар-рубель виріс і склав 29,6674 рублів за долар (+0,1674).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3035/1,3105 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і індикативними котируваннями 10,4820/10,4905 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вгору — 10,4880/10,4960 грн/євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,4890/10,4975.