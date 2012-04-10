Обама розпочинає кампанію з підвищення податків для заможних американців

Президент США Барак Обама у вівторок, 10 квітня, як очікується, представить програму підвищення податків для заможних американців, що заробляють більше мільйона доларів на рік, і знову закличе конгрес підтримати його податкову ініціативу.

Як повідомила прес-служба Білого дому, глава держави виступить із промовою, присвяченою новій податковій ініціативі, що отримала назву "правило Уоррена Баффета", під час поїздки по штату Флорида.

Адміністрація Обами вже близько двох років говорить про необхідність відновлення справедливості у системі оподаткування, однак усі спроби підвищити податки, перш за все для великого бізнесу та заможних громадян, наштовхуються на запеклий опір республіканців у конгресі.

"Правило Баффета" покликане стати своєрідним податковим компромісом, за допомогою якого Обама планує отримати підтримку республіканців у конгресі. В середині 2011 року мільярдер Баффет заявив, що підтримує Обаму і вважає несправедливою схему оподаткування, за якою він платить податки менші, ніж його секретар. Згідно із запропонованою мільярдером схемою, всі громадяни США, які заробляють більше мільйона доларів на рік, повинні платити не менше 30% податків.

Тема податків у США стає знову актуальною з наближенням президентських і парламентських виборів, які відбудуться 6 листопада. При нинішній системі оподаткування більшість громадян США платять податки за ставкою в 21-36%, однак представники великого бізнесу та власники статків мають можливість платити податки за нижчими ставками, беручи участь в інвестуванні коштів або благодійності.

Чинний президент США Барак Обама, також роблячи внески в фонди благодійних організацій, платить податки за ставкою 23%, а його суперник Ромні на майбутніх виборах - екс-спікер палати представників Ньютон Гінгріч - 31%, передає РИА Новости.