Котирування долара продовжили зниження на відкритті міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 8,0220/8,0270 грн/дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2705/0,2709 грн/рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5050/10,5130 грн/євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3100/1,3102 дол./євро (понеділок, 9 квітня, – 1,3060/1,3062 дол./євро).

У понеділок, 9 квітня, Національний банк України на ринок не виходив.