Інфляція у Білорусі в березні становила 1,5%

Мінськ. У Білорусі інфляція в березні 2012 року становила 1,5%.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, індекс споживчих цін на товари і послуги в березні 2012 року у порівнянні з лютим 2012 року становив 1,5%, у порівнянні з груднем 2011 року - 5%.

«Індекс цін виробників промислової продукції в березні у порівнянні з лютим становив 1,6%, зокрема на інвестиційні товари - 2,3%, проміжні товари - 1,4%, споживчі товари - 1,6%», - повідомляє Белстат.

Індекс цін на продовольчі товари в березні 2012 року у порівнянні з лютим 2012 року становив 1,1%, у порівнянні з груднем 2011 року - 5%. Індекс цін на непродовольчі товари в березні у порівнянні з лютим становив 1,6%, з груднем 2011 року - 4,1%.

За даними Белстата, індекс цін і тарифів на платні послуги у березні в порівнянні з лютим становив 2,3%, з груднем 2011 року - 7,2%.

Довідка УНІАН. У 2012 році в Білорусі інфляція запланована на рівні не більше ніж 19-22%.