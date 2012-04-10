СБУ завершила розслідування справи про розкрадання 620 млн грн з Фонду гарантування вкладів

СБУ завершила слідство у кримінальній справі щодо розкрадання державних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 620 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як зазначається в повідомленні, Головним слідчим управлінням СБУ в 2011 році було розкрито злочин у кримінальній справі щодо розкрадання власником банків «Європейський», «Національний стандарт» та «Володимирський» Павлом Борульком та іншими особами державних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 620 млн грн.

Як встановлено досудовим слідством, у 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1 тис 339 поточних рахунків на підставних осіб. Використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, вони документально оформили перерахування неіснуючих грошей на ці щойно відкриті рахунки громадян. У подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо кошти в сумі 620 млн грн були отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як у ВАТ КБ "Національний стандарт", так і в АКБ "Європейський". Цих осіб арештовано.

На даний час у справі виконано понад 1500 слідчих дій. У тому числі: допитано як свідків 1015 осіб; пред’явлено обвинувачення 7 особам (з них 3 особи під вартою) – співучасникам у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, які в своїх показах вказують на П.Борулька як безпосереднього організатора злочинної схеми для заволодіння державними грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та якому вони передавали відповідні кошти.

Наразі на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму понад 1 млн 200 тис грн, а також на банківські рахунки.

У рамках цієї справи також розслідується факт вчинення замаху на заволодіння коштами в сумі 300 млн грн з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цей злочин припинено у ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Крім того, у березні 2012 року Службою безпеки України було порушено кримінальну справу щодо П.Борулька, який за попередньою змовою з одним із народних депутатів України організував у березні-травні 2009 року розкрадання державних коштів рефінансування Національного банку України на загальну суму 315 300 000 грн.

Грошові кошти були отримані з Національного банку України шляхом надання підроблених державних актів на земельні ділянки, які виступали предметом іпотеки. Ці ж підроблені акти були використані і в злочинній схемі при заволодінні коштами АТ «Родовід банк» у сумі 223 млн грн.

У лютому цього року свідок із близького оточення П.Борулька надав слідству щодо нього та одного з народних депутатів викривальні покази, а також повідомив про постійні погрози, які надходили на адресу свідка з боку обвинуваченого. Ввечері, після допиту, свідка знайшли мертвим у його власному офісі. Слідством перевіряється версія про умисне вбивство.

Щодо іншого свідка у справі, який надав слідству важливі покази, було вчинено замах на вбивство шляхом застосування автоматичної зброї.

При цьому у Службі безпеки також заявили, що впродовж всього досудового слідства на співробітників СБУ неодноразово вчинявся тиск та спроби підкупу з метою отримання інформації про хід слідства: покази свідків та документи, долучені до кримінальної справи.

«Проте працівниками СБУ було проявлено принциповість та особисту мужність, в результаті чого розслідування справи доведено до завершення», - йдеться в повідомленні.

Під час затримання одного із співучасників злочину громадянина Т. у нього було вилучено план протидії слідству, залякування та підкупу свідків та компрометації, будь-якою ціною, слідчих та керівництва СБУ.

У відповідності до цього “плану”, обвинувачений П.Борулько повинен надіслати до Генпрокуратури заяву про нібито вимагання у нього грошей працівниками СБУ.

Це, на думку зловмисників, повинно сприяти передачі кримінальної справи від СБУ до іншого органу досудового слідства, що, як вони сподіваються, створить додаткові можливості перешкоджати слідству.

На електронних носіях, вилучених у затриманого, містилися кілька варіантів такої «заяви», яка неодноразово редагувалася і в результаті збільшилась від півтори до шести сторінок.

Встановлено, що напередодні затримання Т. вишукував у різних містах України свідків у справі та тиснув на них з метою зміни або відмови від показів.

У грудні 2011 року, за клопотанням СБУ, П.Борулька заарештовано на території Білорусі та надано документи для його екстрадиції. Процес екстрадиції на даний час триває.

Проте, розуміючи, що в Україні П.Борулька та його спільників чекають досить тривалі строки ув’язнення, він вдається до будь-яких спроб, аби уникнути правосуддя, заявили в СБУ.

Після завершення процедури екстрадиції кримінальну справу буде завершено та скеровано до суду, зазначили в прес-центрі.