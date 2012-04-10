Активи українських банків з початку року зросли на 2,4% - до 1,084 трлн грн

Активи українських банків у березні 2012 р. зросли на 2%, з початку ц.р. - на 2,4%, - до 1,084 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, обнародуваній на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця зросли на 1,4% - до 1,237 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 67%, вклади в цінні папери - 7,5%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, наявні кошти і кошти в Нацбанку - 4,4%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,4%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 2,3% - до 924,5 млрд грн, з яких кошти фізосіб склали 326,2 млрд грн, або 35,3%, кошти суб'єктів господарювання — 177,4 млрд грн, або 19,2%, міжбанківські кредити і депозити — 165,2 млрд грн, або 17,9%.

Капітал банків у березні збільшився на 0,8% - до 159,5 млрд грн, і склав 14,7% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 0,2% - до 173,3 млрд грн.

Станом на 1 лютого 2012 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.