Фінансування Мінсоцполітики можуть збільшити на 7,4 млрд грн

Кабінет Міністрів пропонує збільшити фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 р. на 7,4 млрд грн — до 70,1 млрд грн з метою виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.

Текст відповідного законопроекту №10317 від 9 квітня 2012 року розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Основна частина коштів (6,96 млрд грн) буде направлена до бюджету Пенсійного фонду (ПФ), зокрема: дотації на виплати пенсій, надбавок і підвищень за різними пенсійними програмами будуть збільшені на 1,341 млрд грн — до 49,17 млрд грн; витрати на покриття дефіциту бюджету ПФ збільшаться на 5,619 млрд грн — до 15,324 млрд грн.

Планується також збільшити витрати на апарат міністерства на 211,5 млн грн, до 4,339 млрд грн, зокрема: на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань витрати збільшуються на 150,7 млн грн — до 760,704 млн грн, решту коштів (60,8 млн грн) планується направити на реабілітацію дітей з ДЦП.

Витрати Державної служби з питань інвалідів і ветеранів збільшаться на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), зокрема: витрати на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів планується збільшити на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху — на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Крім того, законопроектом передбачається збільшити фінансування Фонду соцзахисту інвалідів на 97,4 млн грн — до 1,027 млрд грн. Додаткові кошти передбачається направити на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планується збільшити субвенцію з держбюджету на виплату держдопомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.