Торги доларом на міжбанку закрилися на рівні 8,0225/8,0265 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0280/8,0330 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися — 8,0225/8,0255 грн/дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0225/8,0265 грн/дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2705/0,2709 грн/рубль, на момент закриття ціни знизилися — 0,2704/0,2708 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 29,701 рублів за долар (+0,0336).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3060/1,3145 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5050/10,5130 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,4915/10,5025 грн/євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4800/10,4895.