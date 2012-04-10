Кабмін розробив механізми збільшення податкових надходжень

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити податкові надходження до державного бюджету 2012 року на 7,7%, або на 21,968 млрд грн, – до 308 млрд грн.

Це передбачено у зареєстрованому на сайті Верховної Ради урядовому законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», оприлюднений на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується збільшити закладені до держбюджету надходження від податку на прибуток підприємств на 4,4 млрд грн (у т.ч. 3,386 млрд грн — до загального фонду, 1,016 — до спеціального фонду), або на 8,3% — до 57,411 млрд грн.

Уряд прогнозує, що додаткові надходження цього податку будуть забезпечені в результаті зростання в 2012 році позитивного фінансового результату, порівняно з минулим роком, на 14,7%.

При цьому в уряді констатують, що в 2011 році надходження податку на прибуток збільшилися на 37%, що на 7,7% випереджало зростання позитивного фінансового результату підприємств. Ці показники, на думку чиновників Кабміну, стали результатом «детінізації прибутку прибуткових підприємств».

Надходження податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) пропонується збільшити на 4%, або на 3,5 млрд грн, в т.ч. на 2,9 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету.

Планові показники щодо надходження ПДВ з ввезених до України товарів планується збільшити на 14 млрд грн, або на 14%, - до 115,995 млрд грн.

Суму надходжень від адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності уряд пропонує збільшити на 2,018 млрд грн — до 6,760 млрд грн.

Статтю доходів «Інші надходження» пропонується збільшити на 6 млрд грн — до 8,980 млрд грн. При цьому уряд не уточнює, з яких джерел планується одержати додатковий ресурс бюджету.

Як повідомляв УНІАН, уряд України передав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується збільшити доходи держбюджету у 2012 році на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету пропонується збільшити на цю саму суму — до 391,356 млрд грн, у т.ч. витрати загального фонду — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.