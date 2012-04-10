В Україні грошова маса в березні збільшилася на 1,3%, монетарна база - на 2%

В Україні грошова маса в березні збільшилася на 1,3% (з початку року - на 0,4%) - до 688,4 млрд грн, монетарна база - на 2% (з початку року скоротилася на 2,8%) - до 233,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 1,5% (з початку року - на 1,7%) - до 497,3 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб зросли на 1,4% (з початку року скоротилися на 6,3%) - до 107,2 млрд. грн., Депозити фізичних осіб збільшилися на 1,6% (з початку року на 6,4 %) - до 327,1 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень зріс на 0,2% (з початку року скоротився на 0,2%) - до 792 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 0,8% (з початку року скоротився на 2,5%) - до 187,9 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 19 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,2 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку Україні було перераховано 8 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця становив 5,7 млрд грн.

У березні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 1,7 млрд грн (з початку року 1,8 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 5,1 млрд грн (з початку року - 10,5 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україну в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.