НБУ в березні поповнив свій портфель ОВДП на 1,95 млрд грн

Національний банк України (НБУ) в березні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,95 млрд грн (із початку року - на 4 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України протягом березня не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування в березні НБУ ОВДП не проводив операції купівлі (продажу), а з початку року обсяг купівлі держпаперів становив 1,6 млрд грн, продажу - 1,25 млрд грн.

У березні на первинних аукціонах розміщувалися ОВДП, номіновані як у національній, так і в іноземній валютах. За результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 6,5 млрд грн із середньозваженою прибутковістю 13,56% річних (із початку року надходження становили 10,6 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, становили: 254,9 млн дол. за середньозваженою ставкою 9,29% (із початку року до бюджету залучено 534,4 млн дол.); 205,2 млн євро за середньозваженою ставкою 4,8%.

Платежі з погашення й виплаті доходу по ОВДП здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який за березень становив 13,1 млрд грн, зокрема основний борг - 9,2 млрд грн, виплата доходу - 3,9 млрд грн.