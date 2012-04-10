Порошенко не бачить підстав для зміни прогнозу інфляції через соцініціативи Президента

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не бачить підстав для зміни прогнозу інфляції на 2012 рік у зв'язку з реалізацією соціальних ініціатив Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на брифінгу.

«Макропоказник інфляції цього року, з нашої точки зору, поки не вимагає корекції»: - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уряд вніс до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким, зокрема, пропонується додати до державного бюджету на соціальні витрати 33 млрд 300 млн грн.

Нагадаємо, під час засідання уряду 7 березня Президент В.Янукович висунув завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, що вийшли на пенсії до 2008 року (стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми і таке інше.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року становила 0,3%, з початку 2012 року – 0,7%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.