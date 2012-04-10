Кабмін вирішив допрацювати проект закону про податок на багатство

Кабінет Міністрів ухвалив рішення допрацювати проект закону про податок «на багатство» з метою дотримання принципу соціальної справедливості.

Про таке рішення Кабміну прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на своєму сайті.

«Хочу заспокоїти всіх, кого розбурхали чутки про так званий «податок на багатство». Кабінет міністрів у понеділок одностайно відхилив законопроект, який мав яскраво фіскальний характер і містив не цілком продумані норми», - написав М.Азаров.

Він зазначив, що розробники документа «спотворили» концепцію й зміст закону.

«Адже ми закладали в нього не фіскальні завдання в першу чергу, а принцип соціальної справедливості: багаті повинні поділитися з суспільством тією частиною своїх доходів, які вони витрачають на розкіш. Тому не може бути й мови, щоб оподатковувати всі без розбору квартири понад 120 квадратних метрів і будинки понад 250 квадратних метрів, якісь сараї та гаражі», - написав прем'єр.

Він зазначив, що за останні роки квартири й будинки такого метражу стали певною нормою в житловому будівництві.

«Вони доступні середньому класу. А ми в жодному випадку не хочемо нічим ущемити середній клас. Навпаки, усіляко його підтримуватимемо. Тому що це - генератор економічного й соціального прогресу. Отже повторюся, не може бути й мови про введення таких норм закону, які нам пропонували», - зазначив прем'єр.

Він також повідомив, що уряд нагадав розробникам про принципи, на яких повинні базуватися норми документа.

«Перше: оподатковуються саме предмети розкоші. Те, без чого в принципі можна жити. Й те, чому є функціональні недорогі аналоги. Є справедливий критерій для визначення об'єкту такого оподаткування - вартість.

Друге: потрібно ретельно пропрацювати деталізацію цього критерію для різних товарів, об'єктів рухомого й нерухомого майна, для різних ситуацій. Але це цілком можливо, й завдання таке поставлено», - зазначив М.Азаров.

Він також підкреслив, що податок повинен адмініструватися через продавців і постачальників послуг.

«Ви знаєте, що в інтернеті дуже просто знайти справжню ціну певної моделі годинника «Брегет» або автомобіля «Ламборджині» певного року випуску. Отже потрібно закласти справедливі норми й виконувати їх. Закон стосуватиметься лише дійсно багатих людей і лише їхніх витрат на особисте споживання різних видів розкоші», - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що необхідно переглянути податок на нерухоме майно і запровадити податок на багатство.

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