За прогули з народних депутатів зняли 5 млн грн
08:58, 11 квітня 2012Фінанси
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Народним депутатам не виплачено 5 млн грн у зв’язку з прогулами ними пленарних засідань Верховної Ради .
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Литвин на засіданні парламенту 10 квітня.
За словами спікера, «за минулий рік і в цьому році з народних депутатів України утримані кошти в сумі 5 млн грн, які будуть списані в бюджет, і, можливо, будуть використані за призначенням».
В.Литвин нагадав, що дав доручення не виплачувати заробітну плату тим народним депутатам, які не зареєструвалися за столом реєстрації.
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