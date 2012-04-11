За прогули з народних депутатів зняли 5 млн грн

Народним депутатам не виплачено 5 млн грн у зв’язку з прогулами ними пленарних засідань Верховної Ради .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Литвин на засіданні парламенту 10 квітня.

За словами спікера, «за минулий рік і в цьому році з народних депутатів України утримані кошти в сумі 5 млн грн, які будуть списані в бюджет, і, можливо, будуть використані за призначенням».

В.Литвин нагадав, що дав доручення не виплачувати заробітну плату тим народним депутатам, які не зареєструвалися за столом реєстрації.