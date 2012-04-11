На сьогоднішніх торгах метою пари EUR/USD стане позначка 1.30 - експерт

На торгах в середу, 11 квітня, після відходу нижче рівня 1.31пара EUR/USD націлилася на 1.3040 і далі 1.30, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, економічних релізів, які могли б вплинути на пару, не очікується, тому варто стежити за динамікою кредитного ринку.

Щодо Великобританії також очікується малопримітний день. На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, основну роль буде відігравати технічна картина, яка вказує на спробу подальшого зростання GBP/USD. Таким чином, якщо опір 1.5900 буде знову прорвано, GBP/USD націлюватиметься на 1.5950 з подальшим орієнтиром на 1.60.

У парі USD/JPY ключовим фактором стануть дані зі США і загальноринкові настрої по USD. Ймовірно, пара продовжить відновлення під дією оптимістичних коментарів представників Федрезерву. Якщо так, то це стане додатковим стимулом для відновлення пари вище позначки 81.25 з подальшою метою на 81.80.