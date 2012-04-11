Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, яке триває, - 8,0200/8,0250 грн/дол., Ціни на російську валюту знизилися -0,2692/0,2696 грн/рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,5260/10,5345 грн/євро, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову підвищилися - 1,3122/1,3124 дол./євро (вівторок, 10 квітня, - 1,3100/1,3102 дол./євро).

У вівторок, 10 квітня, Національний банк України на ринок не виходив.