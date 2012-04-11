Минулого року Томенко заробив трохи більше 0,5 млн грн
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко минулого року заробив трохи більше 0,5 млн грн.
Про це свідчать дані його декларації про доходи у 2011 році, передані агентству УНІАН.
Так, згідно із декларацією, загальна сума сукупного доходу М.Томенка становить 513 тисяч 597 гривень. З них 267 тисячі 909 гривень – заробітна плата, 60 тисяч – гонорари. Окрім того, 185 тисяч 688 гривень М.Томенко отримав за продаж автомобіля. Дохід його родини склав 182 тисячі 347 гривень.
За даними декларації, віце-спікеру належить автомобіль «Тойота Прадо» з об'ємом двигуна 4 літри.
З нерухомості у М.Томенка є дачний будинок площею 134 кв. м та 9 соток землі у Черкаській області. Окрім того, у його власності є ще одна земельна ділянка площею 0,32 га.
Крім того, у декларації вказано, що його родині належить квартира у Києві площею 128,8 кв. м, половина квартири у Запоріжжі та гараж площею 19 кв. м.