Азаров сподівається, що завтра парламент в цілому прийме зміни до Держбюджету-2012

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що в четвер, 12 квітня, Верховна Рада в цілому прийме зміни до Державному бюджету України на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Зміни до бюджету планується розглянути у Верховній Раді в четвер. Ми сподіваємося на його прийняття в цілому для того, щоб встигнути затвердити порядки використання коштів, внести зміни до бюджетного розпису і забезпечити практичну реалізацію (бюджету – УНІАН) вже з 1 травня цього року", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що порядки використання коштів мають бути прийняті якомога швидше.

«Порядки мають бути готові симетрично з прийняттям змін, щоб не було ні дня затримки введення соціальних ініціатив Президента, частина яких почне діяти з 1 травня», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що буквально від сьогодні почне заслуховувати представників міністерств і відомств про стан виконання соцініціатив Президента. М.Азаров повідомив, що сьогодні планується з цього питання заслухати віце-прем'єр-міністра - міністр охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову з питання поетапного введення європейських норм регулювання цін на ліки, міністра фінансів Юрія Колобова з приводу механізмів виплати компенсації вкладникам Сбербанку СРСР, а також міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка з питання здешевлення іпотечних кредитів і будівництва доступного житла.

Довідка УНІАН. 10 квітня ц.р. уряд вніс до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким, зокрема, пропонується збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, зокрема доходи загального фонду на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету пропонується збільшити на цю ж суму — до 391,356 млрд грн, зокрема витрат загального фонду — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Нагадаємо, під час засідання уряду 7 березня Президент В.Янукович поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.