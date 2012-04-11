Найбільші виплати за держборгом у ІІ кварталі очікуються в червні обсягом 23,6 млрд грн

У другому кварталі 2012 року обсяг платежів з погашення державного боргу орієнтовно становитиме 29,408 млрд грн, із яких найбільші виплати очікуються в червні - 23,606 млрд грн (у квітні - 2,84 млрд грн, у травні - 2,96 млрд грн).

Про це йдеться в Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному на сайті Мінфіну.

Згідно з документом, надходження за борговими операціями на зазначений період очікуються в обсягу 33,55 млрд грн (з урахуванням капіталізації НАК "Нафтогаз України"). При цьому обсяг зовнішніх запозичень може становити 17,649 млрд грн, внутрішніх - 15,904 млрд грн. Найбільший обсяг запозичень Мінфін планує здійснити в травні - 20,5 млрд грн, а в квітні та червні, відповідно, 4,7 млрд грн і 8,3 млрд грн

Орієнтовний показник боргу на кінець II кварталу має становити близько 398,306 млрд грн, зокрема внутрішнього - 184,073 млрд грн, зовнішнього - 214,233 млрд грн.

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський 22 березня заявив, що уряд був готовий до виходу на зовнішні ринки запозичень, але на той момент їх вартість була неприйнятною - на рівні 10,25%. За його словами, останні пропозиції були на рівні 8,5%, що вже є «більш цікавим».

Мінфін компенсує відсутність зовнішніх джерел фінансування бюджету за рахунок внутрішніх запозичень. Крім традиційних урядових паперів, номінованих у гривні, воно почало продавати облігації з прив'язкою до курсу іноземної валюти, папери, номіновані в доларах і євро.

Згідно з Планом, у червні ц.р.має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

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