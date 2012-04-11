НБУ очікує прискорення зростання економіки України на тлі збільшення світового попиту

Національний банк України (НБУ) очікує прискорення зростання економіки Україні на тлі збільшення світового попиту в зв'язку з поліпшенням ситуації в США, Китаї та Росії. Про йдеться в заяві заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу та прогнозування НБУ Олександра Петрика, оприлюдненому на сайті відомства.

Крім того, на темпи економічного зростання країни, на думку О.Петрика, будуть впливати позитивні дані про зниження безробіття, зростання зайнятості та інтенсифікації використання робочого часу.

«Така інформація щодо інтенсифікації ринку праці разом із можливим посиленням світового попиту дає хороші перспективи для можливого прискорення економіки України протягом року в порівнянні з тими даними, які зафіксовані у перші два місяці», - резюмував О.Петрик.

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в січні-лютому 2012 року на рівні 2%.

Учасники опитування, проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України в квітні, знизили прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни в 2012 році до 3,2% з 4,7% за підсумками листопадового опитування.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

НБУ прогнозує інфляцію в 2012 році на рівні 7%, зростання валового внутрішнього продукту - на рівні 3-4%.

Держбюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

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