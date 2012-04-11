Столичні орендодавці в 2011 році збільшили відрахування до бюджету на 74,6%

Столичні орендодавці в 2011 році перерахували до бюджету 187,3 млн. грн, що на 74,6% більше порівняно з 2010 роком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в м. Києві.

«У Києві з доходів, одержаних від здачі в оренду нерухомого майна, громадяни в 2011 році перерахували до бюджету 187,3 млн. грн податків. Цей показник на 74,6% перевищив підсумки попереднього року, що свідчить про поступовий вихід цього бізнесу з тіні», - відзначила голова відомства Ірина Носачова.

За її словами, київські податківці вивчають оголошення про здачу житла в оренду в засобах масової інформації, зокрема і в мережі Інтернет, одержують необхідну інформацію від органів місцевого самоврядування і ЖЕКів.

«В цілому, впродовж минулого року податкові органи спільно з правоохоронними виявили 1,4 тис. киян, які нелегально здавали в оренду нерухомість. Цим особам донараховано 6,3 млн. грн податку на доходи фізичних осіб, що надійшли до бюджету, - сказала І.Носачова. - Тільки за два місяці цього року податківцями столиці виявлено 173 «тіньових» орендодавця, вони вже заплатили податків майже на 1 млн. грн».

В цілому, житловий фонд столиці налічує близько 1 млн. квартир, із яких в оренду здається близько 7,7%. Подібна статистика перевищує загальноєвропейський рівень (3-5% житлового фонду).