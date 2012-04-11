Україна може продовжити терміни повернення кредиту російського ВТБ - Порошенко

Україна розглядає кілька варіантів щодо повернення кредиту російського «Внєшторгбанку» в 2 млрд доларів, зокрема й продовження термінів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«Розглядаємо варіант повернути і взяти новий кредит, або внести зміни (до кредитної угоди – УНІАН), що не раз робилося до цього. Можуть бути різні варіанти. Можуть бути випущені бонди, які будуть в обороті. Варіантів багато», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що переговори з цього питання проходять конструктивно.

«Переговори сьогодні тривають. Вони йдуть в конструктивному руслі», - сказав міністр.

Довідка УНІАН.Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжено тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному сьогодні, 11 квітня, на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. має бути погашено кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.