Порошенко проти рефінансування або реструктуризації виплат за боргами МВФ

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко не вважає за необхідне проводити рефінансування або реструктуризацію виплат за боргами МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Не треба говорити, що ми зробимо взаємозалік, реструктуризацію, рефінансування. Це категорично неприйнятно, це абсолютно неправильні меседжі, і Україні цього не потрібно».

Він відзначив, що Україна на сьогодні у змозі обслуговувати всі борги.

«Україна на сьогодні фінансово здатна у повному обсязі обслуговувати свої внутрішні і зовнішні суверенні зобов'язання», - сказав П.Порошенко.

Крім того, він не вважає за потрібне продовжувати програму співпраці з МВФ на 2013 рік.

«Україна зацікавлена у співпраці з МВФ, не порушуючи питання про продовження його на 2013 рік. Нам ці гроші потрібні сьогодні, реформування необхідно проводити сьогодні. Піковий обсяг виплат за суверенним боргом припадає саме на 2012-2013 роки, і гроші потрібні тоді, коли вони потрібні, а не так, щоб вони просто лежали на золотовалютних рахунках держави», - сказав П.Порошенко. При цьому він відзначив необхідність активізувати співпрацю з МВФ і Євросоюзом у площині секторальної співпраці макрофінансової і технічної допомоги.

Нагадаємо, 13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна поки не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргу.

«Ми поки не ведемо жодних конкретних переговорів щодо реструктуризації нашої заборгованості. Навпаки, ми справно заплатили у січні погашення заборгованості перед МВФ», - відзначив прем'єр-міністр.

Раніше в інтерв'ю агентству "Рейтер" М.Азаров заявив, що Україна проситиме свого ключового кредитора - МВФ - рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами у рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін Лагард наприкінці січня.

15 березня представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив, що уряд України офіційно не звертався з проханням про зміну умов виконання своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

«Ми не одержували жодних офіційних заяв і прохань уряду щодо реструктуризації. У нас немає жодних механізмів для реструктуризації або відстрочення платежів», - сказав М.Альєр.

Довідка УНІАН. Україна, яка виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року має повернути Фонду ще близько 3,1 мільярда доларів раніше одержаних кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, у рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярда доларів до кінця поточного року.