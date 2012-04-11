ВВП Росії за підсумками 2011 року перевищив докризовий рівень - Путін

Москва. ВВП Росії за підсумками 2011 року перевищив докризовий рівень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін під час виступу в Держдумі із звітом про діяльність уряду в 2011 році.

«На початку 2012 року, як ми і планували, російський ВВП перевищив докризовий рівень. Це означає, що наша економіка в повному обсязі подолала наслідки спаду 2008, 2009 і частково навіть 2010 років. Я цифри наведу: обсяг ВВП Росії в цінах 2008 року склав за підсумками 2011 року 41,421 трлн рублів, а за підсумками 2008 року - 41,277 трлн. Ми його трохи перевищили», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що йому не соромно за результати роботи за 2011 рік.

Російський прем'єр зазначив, що Росія зіштовхнулася з цілком безпрецедентною кризою у фінансово-економічній сфері.

«По суті, це була перша криза глобального світу. Вона була значно масштабнішою і значно небезпечнішою, ніж криза 1998 року. Правильно говорили ті політики, експерти, що, взагалі, світ стояв на порозі дуже можливих серйозних, найкардинальніших змін. Це був колосальний виклик для нашої країни», - сказав він.